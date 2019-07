Savona, prevista la pulizia del controviale di Corso Colombo ma le auto sono in divieto. Il sindaco Caprioglio "tira le orecchie" ai cittadini

"Pochi giorni fa un turista milanese sui giornali dichiarava che a Milano si lavano le strade (e i milanesi diligentemente non parcheggiano le macchine) e si tengono i rifiuti in casa in attesa del corretto giorno di conferimento. Purtroppo a Savona, a fronte di moltissimi Cittadini rispettosi delle regole, parecchi non le rispettano e il risultato danneggia tutti: impossibilità cronica a lavare bene le strade per le auto parcheggiate, ingombranti abbandonati, rifiuti non differenziati ai piedi dei cassonetti talvolta semi vuoti, cicche di sigaretta per terra, escrementi non raccolti.