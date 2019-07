Preoccupante incidente, per fortuna con conseguenze non gravi, in un parcheggio della Marina di Andora. Un'autovettura, durante una manovra a bassa velocità, ha inavvertitamente urtato il braccio di un bimbo molto piccolo (circa 4 anni di età) che ha riportato un trauma da schiacciamento.

L'infante è stato tempestivamente soccorso dai militi della Croce Bianca di Andora che lo hanno trasportato a bordo dell'Automedica in Codice Giallo a Santa Corona.