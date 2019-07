Corpo senza vita in mare a Capo Noli: è l'imprenditore cuneese Gianbeppe Pecchenino

Era originario della provincia di Cuneo, di Somano, Gianbeppe Pecchenino, l'uomo che ieri ha perso la vita in mare al largo di Capo Noli nei pressi della roccia nota come la "Testa del Leone"

Il corpo dell'uomo, imprenditore nel settore delle auto e secondo prime informazioni socio della ditta Alvaro Auto di Cairo, è stato recuperato da i vigili del fuoco e la guardia costiera. Il 61enne, indossava una maglietta rossa e pantaloni e in tasca aveva le chiavi della sua auto, poi ritrovata dai carabinieri che sono così arrivati al riconoscimento.

Il medico legale, giunto sulla banchina del distaccamento portuale dei vigili del fuoco e della capitaneri, non ha riscontrato segni di violenza sul corpo e ha optato per la probabile morte per annegamento. Il pm Chiara Venturi ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte.