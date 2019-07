Uno scatto per "rapire" le bellezze di Borghetto Santo Spirito

Racchiudere tutta la bellezza di Borghetto Santo Spirito in una foto. Questa, in un certo senso, la “missione” del concorso fotografico varato dal Forum Culturale di Borghetto con il patrocinio del Comune.

L’evento si intitola proprio “1° Concorso Fotografico Borghetto Santo Spirito” ed ha come sottotitolo: “Alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio”.

“Perché Borghetto piace”, recita il motto varato dal Forum Culturale e ormai diffusosi con soddisfazione tra gli abitanti. La città si sta gettando alle spalle quell’immagine legata solo alla cementificazione furiosa del boom economico e si sta riscattando grazie a scorci incantevoli, paesaggi bucolici e, soprattutto, a tanto amore dei residenti che, di concerto con l’amministrazione comunale tutta, si stanno rimboccando le maniche per tenere ogni angolo come un gioiello, dal centro storico alle periferie, fino alle aree verdi più interne.

Ed ecco nascere questo concorso: “Un’iniziativa finalizzata alla promozione del nostro entroterra e dei sentieri, che in pochi conoscono ma che regalano viste mozzafiato, colori e profumi”, spiegano gli organizzatori.

Le iscrizioni sono aperte fino al 21 luglio, mentre la cerimonia di premiazione avverrà sabato 3 agosto alle 21 a Palazzo “Elena Pietracaprina”, nel centro di Borghetto Santo Spirito.

Tre i premi in palio: un viaggio a Barcellona di 7 giorni e sei notti, una cena per due al “St. George Restaurant” sull’approdo turistico “Poseidon” di Borghetto e un cesto di prodotti tipici, rispettivamente per il 1°, 2° e 3° classificato.

Gli elaborati possono essere consegnati al sabato pomeriggio presso la sede del Forum dalle 18 alle 20 in via Garibaldi, nel centro storico cittadino, oppure in occasione della festa “Essere Terra” organizzata dal Forum e in programma per il 21 luglio (ultimo giorno utile di iscrizioni).

Chi desiderasse ulteriori informazioni può contattare Elena Gandolfo al numero 346 3294451 oppure visitare la pagina Facebook denominata Forum Culturale Borghetto Santo Spirito.