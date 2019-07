Tovo San Giacomo, successo per la presentazione del libro "Libereso Guglielmi - Diario di un giardiniere anarchico" (FOTO)

Prosegue con successo la seconda edizione di "Appuntamento al Poggio", la rassegna letteraria ospitata nella cornice raccolta e magica del Giardino "Fratelli Bellagamba" al Poggio di Tovo San Giacomo.

Di fronte ad un pubblico numeroso e attento, che ha fremito il giardino in ogni ordine di posti, è stato presentato il libro "Libereso Guglielmi - Diario di un giardiniere anarchico" dedicato ad una figura straordinaria come quella del "giardiniere di Calvino". Giulia Rosso e Lucia Scalia hanno introdotto Claudio Porchia, il giornalista ed amico che lo ha accompagnato negli ultimi dieci anni di attività e che ha raccontato episodi della vita affascinante di Libereso. Una presentazione interessante e arricchita dalla testimonianza di una coppia di residenti a san Giacomo, Nicolino Folco e Lina Martin, presenti fra il pubblico e che avevano conosciuto Libereso durante il suo soggiorno in Inghilterra.

Il prossimo appuntamento della rassegna è previsto per giovedì 1 agosto con Cristina Rava ed il suo libro “ Di punto in bianco”.