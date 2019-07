Finale Ligure, Gualberti: "Geremia diventa 'puntello' della maggioranza"

Marinella Geremia forma un gruppo autonomo in seno al consiglio comunale di Finale Ligure.

Ecco il commento di Massimo Gualberti, candidato sindaco e capogruppo dello schieramento "Le Persone al Centro" con il quale Geremia è stata eletta: "Nel mentre leggo le retoriche dichiarazioni di Frascherelli intorno alla decisione di Marinella Geremia di costituire un gruppo autonomo, mi corre l’obbligo di svolgere alcune considerazioni in proposito.

“La maggioranza ha accolto democraticamente la richiesta dell’esponente leghista” – per usare le parole di Frascherelli – perché evidentemente ne conosceva le intenzioni.

A me invece sono state comunicate solo qualche minuto prima che abbandonassi l’aula per ragioni di lavoro e mai in nessuna occasione mi è stato fatto cenno della cosa.

Marinella mi ha comunicato che la scelta era stata assunta dal Commissario della sezione della Lega, il Senatore Ripamonti.

Per giungere alla costituzione del gruppo autonomo il Regolamento del Consiglio Comunale è stato modificato, con il voto unanime della maggioranza, cortesia che Marinella ha restituito facendo da stampella a Frascherelli per una modifica dello Statuto, per la quale non possedeva la maggioranza necessaria.

E’ un peccato che tutto quanto sia avvenuto in mia assenza, peraltro senza la benché minima avvisaglia.

Sono ovviamente molto amareggiato di quanto avvenuto, più per i modi che per la sostanza.

Auguro buon lavoro a Marinella e al Sen. Ripamonti, limitandomi a registrare la costituzione di un nuovo gruppo consiliare e l’evidente preludio all’allargamento della maggioranza".