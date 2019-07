Finale Ligure, la maggioranza Frascherelli: "Il gruppo Gualberti Sindaco perde i pezzi"

Nota ufficiale del gruppo di maggioranza del Comune di Finale guidato dal sindaco Ugo Frascherelli :



È trascorso un mese dalle elezioni e già il gruppo di Gualberti Sindaco perde i pezzi. Ma non un pezzo qualunque. Marinella Geremia, con quasi 400 voti la seconda più votata dopo Andrea Guzzi (607), componente della Lega, ieri sera ha chiesto al Consiglio Comunale di poter fare gruppo a se stante, distaccandosi da Gualberti.

"La maggioranza ha accolto democraticamente la richiesta dell’esponente leghista evidenziando come la lista di Gualberti, unita unicamente dal contrasto all attuale Amministrazione, perda i pezzi, e quindi i consensi della sua base - fa sapere la maggioranza finalese - Ci pare corretto che un esponente di un partito parlamentare, oggi anche al Governo, possa avere un suo preciso esponente in un Consiglio Comunale. Prendiamo atto come in pochi giorni il gruppo unito del Centrodestra non sia così unito, come d'altronde era evidente già in campagna elettorale".