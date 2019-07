Bocciata la privatizzazione degli ospedali, Di Sapia (Pd): "L'assessore Viale e la Lega ammettano le loro responsabilità, diano delle spiegazioni"

Il Tar ha annullato l’assegnazione al Galeazzi di Milano della gara per la privatizzazione degli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga, accogliendo il ricorso del Policlinico di Monza.

"L'iter di privatizzazione voluto dalla Lega che ci governa in Regione non sta dando i suoi frutti, anzi. Cosa succederà ora? I tempi si allungheranno ulteriormente e chissà per ancora quanto tempo gli ospedali di Cairo e Albenga dovranno rimanere in questa sorta di limbo. È ora che l'assessore Viale e la Lega che ci governa in Regione, una volta per tutte, ammettessero le proprie responsabilità, ci diano delle spiegazioni chiare e precise e ci dicano cosa intendano fare per uscire da questa situazione assurda e surreale creata da loro. Lo devono a tutti i cittadini che chissà per ancora quanto tempo dovranno subire le conseguenze dei loro pasticci." spiega Michele Di Sapia, segretario Pd Cairo Montenotte.