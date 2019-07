Varazze, "U Campanin Russu" presenta le "Quattro serate al Chiostro" 2019

"Quattro serate al Chiostro" - Nella suggestiva cornice del chiostro dei Padri Domenicani, dal 19 al 26 luglio 2019 con inizio alle ore 21:00, si rinnova il tradizionale appuntamento con la cultura, l’informazione, la musica e la poesia.

L’Associazione Culturale "U Campanin Russu", con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di Varazze e la collaborazione della Consulta Ligure, di Enti ed associazioni, organizza anche quest’anno le "Quattro serate al Chiostro", la sempre interessante manifestazione giunta alla sua XXIII edizione.

Programma luglio 2019 - con inizio alle ore 21.00 :

- Venerdì 19 - Welcome to Varazze - Festa Solaro per San Bartolomeo: proiezioni a cura dei Sigg. Antonio Mezzina e Angela Tamborra.

- Martedì 23 - Musiche e canzoni sul mare a cura dell'Ensemble a Pizzico Antonio Vivaldi e dei Carmina Bibenda.

- Mercoledì 24 - Il Geoparco sottosopra a cura della D.ssa Gabriella Motta.

- Giovedì 25 - I Cantieri di Varazze a cura del Dr. Furio Ciciliot.

- Venerdì 26 - La Bibbia e il mare a cura del Parroco don Claudio Doglio.

Le serate, sempre interessanti, di elevato valore socio-culturale e ad ingresso libero, iniziano alle ore 21:00 e si concludono con un brindisi offerto dall’associazione.