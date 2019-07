Il weekend in provincia di Savona: ecco i principali eventi

Musica, teatro, buon cibo, sport, ma anche Comics & Games: ecco cosa fare nel fine settimana savonese.

SAVONA : sabato 13 luglio, continua la tradizione della dolce Solidarietà presso i Bagni Marinella, sulla bellissima costa di Fornaci di Savona. Il bagno e la sua clientela rinnova la fiducia verso AltroDomani e i suoi progetti cimentandosi nella preparazione di torte solidali: durante gli anni scorsi erano presenti in gara vere e proprie creazioni artistiche di alta pasticceria. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, saranno premiate le prime tre torte classificate. Per informazioni circa le iscrizioni e per prenotazioni contattare Francesca: 347 4353760

- Sabato 13 luglio, alle 21.00 al Priamar, spettacolo Teatrale “Tutti insieme alle Canarie!”

- Assonautica Provinciale di Savona, nell'ambito del progetto europeo PORT-5R, annuncia un evento dedicato ai bambini: “A pesca con i bambini – In barca all'insegna dell'ecologia”. Domenica 14 luglio dalle ore 09.30 alle 13.00 presso i pontili di ormeggio Assonautica - ex "Funivie" - Miramare - Lungomare Matteotti.

ALASSIO : sabato 13 luglio doppio appuntamento con la lettura alla Biblioteca Deaglio di Alassio. Si inizia alle ore 18 con "Siddharta Rave", il libro di Federico Audisio Di Somma, medico e scrittore già premio Bancarella nel 2002 con il romanzo "L’uomo che curava con i fiori" e dalla fondazione, nel 2006 stretto collaboratore del "Circolo dei Lettori" di Torino, dove conduce un Gruppo di Lettura rivolto all’editoria indipendente.

Alle 21,15 invece,in collaborazione con la Parrocchia di Sant'Ambrogio, Maris Martini Facchini, sorella del Cardiale Martini, racconterà nel suo "L'infanzia di un cardinale - Mio fratello Carlo Maria Martini. Ricordi e immagini di vita famigliare" il Cardinale che pochi hanno potuto conoscere.

ALBENGA : sabato 13 luglio, dalle ore 16.00 al chiostro "Ester Siccardi", conferenza di Bruna Bertolo dal titolo “Le donne nella storia”. Dalle ore 21,30, sempre presso il Chiostro Ester Siccardi si terrà il secondo incontro della rassegna “Un mare di cultura”, organizzata dal DLF di Albenga e dal Centro Pannunzio. Il prof. Pier Franco Quaglieni dialogherà con il medico-scrittore Patrizia Valpiani e presenterà gli aspetti più significativi della sua produzione letteraria. La dottoressa è nata a Pietrasanta, ma vive a Torino dove esercita la professione di medico ortodontista. La sua passione è scrivere: la sua produzione, che comprende saggi, poesie, romanzi ed una guida su Torino, ha ricevuto i primi riconoscimenti nel 1994 ed anche il Premio Pavese. Attualmente è Presidente della Associazione Medici Scrittori Italiani.

ANDORA : sabato 13 luglio si conclude il Festival AG Noir iniziato ad Andora il 9 luglio. Ecco il programma della giornata:

Alle ore 10.30

COLAZIONI NOIR

Turtle Beach (Via Aurelia 53 – Andora)

ORE 20.00

APERITIVO NOIR E MUSICA DAL VIVO

ORE 20.30

Luca Crovi il più importante esperto italiano

di crime fiction redattore alla Sergio Bonelli Editore autore di “L’ombra del campione” ed. Rizzoli

ORE 21.15

INCONTRI CON GLI AUTORI NOIR RIZZOLI

Bruno Morchio “Un piede in due scarpe”

Giulio Massobrio “Il maestro del silenzio”

Cristina Rava “Di punto in bianco”

Roberto Perrone “L’ultima volontà”

Gabriella Genisi “Pizzica Amara”

Rosa Teruzzi “Ultimo tango all’Ortica” ed. Sonzogno

Gianluca Morozzi“Bologna in fiamme” ed. Battaglia

CRONACA REALE

IL CRYME ANALYST

Fabio Federici Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Medaglia D’Argento al Valor Civile ha diretto le indagini di Elena Ceste e della Tabaccaia di Asti, Alessandro Meluzzi psichiatra, psicologo clinico e psicoterapeuta, Francesco Bruno neuropsichiatra e criminologo già professore alla Sapienza di Roma oggi ordinario di Pedagogia Speciale all’Università della Calabria è stato Consulente Scientifico di tutte le più importanti Organizzazioni Internazionali

in chiusura

Proiezione cortometraggio

a cura di Davide Pulici della rivista Nocturno

BORGHETTO S. SPIRITO : sabato 13 luglio, alle ore 21.30 presso il Giardino Sala Marexiano, terzo appuntamento della XVI Edizione della Rassegna Serata d’Autore. Il giornalista e saggista (già direttore del Tg4) Mario Giordano presenterà il libro “L’Italia non è più italiana”, Mondadori Editore.

BORGIO VEREZZI : il programma del 53° Festival teatrale di Verezzi prosegue sabato 13 luglio con un’altra prima nazionale: “L’anima buona di Sezuan”, di Bertolt Brecht. Protagonista e regista sarà Monica Guerritore, una delle grandi signore del teatro, che debutta a Verezzi con un omaggio a Giorgio Strehler, poiché la regia è ispirata a quella da lui fatta nel 1981 per il Piccolo di Milano. Le scene sono state realizzate da un’idea di Luciano Damiani. Accanto a Monica Guerritore saranno Matteo Cirillo, Alessandro Di Somma, Vincenzo Gambino, Francesco Godina, Diego Migeni e Lucilla Mininno.

La trama. Nella capitale della provincia cinese del Sezuan giungono tre dèi alla ricerca di qualche anima buona e ne trovano solo una nella prostituta Shen Te, interpretata da Monica Guerritore, che accorda loro ricovero per la notte. Il compenso per tale atto di bontà è una tonda sommetta, mille dollari d'argento, ossia, per Shen Te, la possibilità di vivere bene. Ma il compenso è accompagnato dal comandamento di continuare a praticare la bontà. La povera Shen Te apre una tabaccheria e si trova subito addosso uno sciame di parassiti, falsi e veri parenti bisognosi, esigenti fino alla ferocia, da cui Shen Te è costretta a difendersi. Per farlo, una notte, si traveste da cugino cattivo e spietato con tutti. A complicare la situazione però interviene l'amore…

CALIZZANO : la seconda edizione del Tour della “Magia del Tennis” farà tappa anche quest’anno, sabato 13 Luglio alle ore 16.00, in piazza Vittorio Veneto a Calizzano. L’evento come sempre gratuito, realizzato con il patrocinio della Provincia di Savona e del Comune di Calizzano per questa edizione avra’ come testimonial il secondo tennista ligure piu’ forte dopo il vincitore di Montecarlo Fabio Fognini, parliamo di Alessandro Giannessi che in carriera ha raggiunto il suo miglior piazzamento raggiungendo il numero 84 del ranking mondiale.

CENGIO : sabato 13 luglio lo spettacolo dei Trelilu nel Borgo della Zucca di Rocchetta. Oltre alla musica, non mancherà il buon cibo: previsto un ricco ristoro a cura della Zucca di Rocchetta (sabato 13/07, nel PalaZucca di Rocchetta di Cengio).

CERIALE : sabato 13 luglio, al parco acquatico “Le Caravelle” di Ceriale, AVIS Liguria in collaborazione con Admo Liguria ed Aido Liguria e con il patrocinio della Regione Liguria organizza l’evento “Tuffati a donare” una giornata dedicata ai donatori, volontari e amici delle 3 associazioni.

- "Peagna sotto le stelle": dalle 9.00 alle 23.00 intrattenimenti musicali e animazione nella frazione di Peagna.

FINALE LIGURE : sabato 13 e domenica 14 luglio torna il festival di Comics & Games nello splendido borgo medievale di Finalborgo! Tornano i giochi live, gli stand, gli Artisti, i fumetti, i videogiochi, i concerti e una valanga di ospiti nuovi…torna il Burtcomics!

- Sabato 13 luglio prosegue il secondo appuntamento stagionale con Vari Gotti&Fritti al Porto di Finale Ligure, il secondo dei quattro appuntamenti che animeranno il Porto con le prelibatezza proposte dalla Associazioni locali e dai produttori di vino, birra e gelati del territorio. Prossimi appuntamenti il 9/10 ed il 30/31 agosto. Tra le proposte: pesci fritti, focaccini del finale, frittelle dolci e salate, testaroli al pesto, baccalà alla catalana, cozze, panini con porchetta e verdure, dolci della tradizione, gelato artigianale, vini del territorio, birre artigianali e diverse sfiziosità per aperitivi sfiziosi.

LOANO : fino a domenica 14 luglio a Loano si terrà la “Sagra del fritto misto di pesce e cundigiun ligure”, organizzata dalla Pro Loco Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La manifestazione, che si svolgerà nei pressi della Casetta dei Lavoratori del Mare sulla passeggiata a mare, è dedicata ad una dei prodotti locali di maggior pregio, il pesce, che sarà preparato nella classica ricetta del fritto misto. Ad accompagnare il piatto sarà il contorno tipico ligure: il cundigiun. Gli stand gastronomici resteranno aperti dalle 18 alle 23. Per informazioni è possibile contattare il numero 333.6208624 o visitare il sito www.prolocoloano.it

- domenica 14 luglio sotto i portici di corso Europa, per tutto il giorno, mercatino dell'antiquariato.

OSIGLIA : Non una rivoluzione ma sicuramente un giorno da ricordare il prossimo 14 luglio per gli abitanti e i turisti di Osiglia: per la prima volta dal centro del lago risuonerà la musica dei violoncellisti dell’Ensamble Dodecacellos, diretti dal maestro Andrea Albertini, che si esibiranno sull’acqua – anche per loro una prima assoluta - a partire dalle 18.30 con il concerto “Tra cello e cielo”.

SPOTORNO : sabato 13 luglio il tour del chitarrista Filippo Cosentino, che proseguirà poi nel resto di Italia e in Asia, farà tappa a Spotorno grazie all’Assessorato comunale al Turismo. Il trio, in cui Cosentino è affiancato da Carlo Chirio al basso e Lorenzo Arese alla batteria, eseguirà musiche originali tratte dai dischi dell’artista, e di autori come Santana, Jobim, Velazquez, Martino, Tenco, fra sonorità latine e italiane. Il concerto, alle 21 in piazza della Vittoria, è a ingresso gratuito.

VADO LIGURE : fino a domenica 14 luglio, al Molo 8.44 Shopping Center, cibo di strada da tutto il mondo. Tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 24.00. Entrata Libera e Posti a sedere.

VARAZZE : sabato 13 luglio, alle 21.30 nell’accogliente piazzale della Polisportiva San Nazario (via Cilea 48), concerto dei Royal Call - Queen Tribute. Freschi del successo planetario grazie al Film "Bohernian Rhapsody" i Queen sono tornati in vetta alle classifiche di tutto il mondo, vincendo nella notte degli Oscar ben 4 statuette, una cosa mai accaduta con nessun'altra band al mondo ! I Royal Call - Queen Tribute, per l'occasione riprendono la loro attività live dopo qualche tempo, per celebrare la loro leggendaria musica contraddistinta dalla istrionica Voce del compianto Freddie Mercury.

- Domenica 14 Luglio 2019 alle ore 21.30 a Varazze, in piazza Bovani, al secondo incontro con l’autore della terza edizione della rassegna letteraria "Varazze d’Autore", la prestigiosa rassegna letteraria estiva a cura di Mondadori Bookstore, in collaborazione con il Comune, partecipa lo scrittore Federico Pace, che presenterà il suo libro "Scintille". Dialoga con l’autore Mariangela Calcagno, Assessore alla Cultura della Città di Varazze.