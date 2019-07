L'alassino Enzo La Morticella sul podio del Campionato Mondiale di Body Building a Torino (FOTO)

Ve ne era stato un precedente nel dicembre scorso, sempre presso l'Hotel Atlantic di Borgaro Torinese, al quale l'alassino/albenganese Enzo La Morticella, 59 anni, funzionario della SCA (acquedotto Alassio Villanova) aveva partecipato nella sua categoria over 50, piazzandosi al sesto posto. Questa volta, però, Enzo ha migliorato il piazzamento ed è salito sul podio classificandosi terzo.

"Una bella soddisfazione - ha dichiarato La Morticella - alla mia età, dopo 40 anni in questo sport, essermi qualificato così è un appagamento ai miei sacrifici fatti per dedicarmi con passione a questa disciplina. In questi ultimi tempi (sempre durante e mie ore di libertà) faccio l'allenatore in palestra e personal trainer".