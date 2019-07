Federico Pace alla terza edizione della rassegna letteraria "Varazze d’Autore"

Domenica 14 Luglio 2019 alle ore 21.30 a Varazze, in piazza Bovani, al secondo incontro con l’autore della terza edizione della rassegna letteraria "Varazze d’Autore", la prestigiosa rassegna letteraria estiva a cura di Mondadori Bookstore, in collaborazione con il Comune, partecipa lo scrittore Federico Pace, che presenterà il suo libro "Scintille". Dialoga con l’autore Mariangela Calcagno, Assessore alla Cultura della Città di Varazze.

Una rassegna di 6 incontri a ingresso libero - inizio alle ore 21,30:

– domenica 7 luglio – Margherita Oggero, “La Vita è un cicles”

– domenica 14 luglio – Federico Pace, “Scintille"

– giovedì 25 luglio – Andrea Vitali, “Certe Fortune”

– venerdì 2 agosto – Stefano Pastorino, “Doman…dino"

– sabato 10 agosto – Ferruccio De Bortoli, “Ci salveremo”

– sabato 17 agosto – Fabio Geda, "Il demonio ha paura della gente allegra".

"Dato il successo delle passate edizioni – sottolinea il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano – grazie alla collaborazione con Mondadori Bookstore abbiamo voluto riproporre questo bellissimo evento che ha portato a Varazze autori di spessore che sappiano attrarre alla lettura sempre più persone".

"Il mondo della carta stampata deve sempre attrarre grandi e piccoli e offrire spunti di riflessione a chi legge" conclude l’assessore alla cultura Mariangela Calcagno.

Descrizione di "Scintille" :

Nessun uomo è un'isola. Ciascuno di noi viene toccato, illuminato, travolto e mutato da un incontro. Da un'amicizia o un amore. Da una sorella o un padre. Ma anche da chi ha acceso il desiderio e poi è svanito. Un viaggio nel cuore segreto di quelle relazioni, di quei sentimenti, che danno un senso alla nostra vita

"Quanto misteriosi e abissali sono i legami che tengono insieme le famiglie? Quale sortilegio innesca la fiamma che spinge due persone ad amarsi? Dove nasce la tensione che dura una vita intera tra una madre e un figlio? Perché un fratello e una sorella diventano più forti tenendosi stretti l'uno all'altra? Come spiegare la compassione che affiora dalla rivalità? Quanto dura la scia di quel che si è provato quando un grande amore si dissolve? Raccontando le relazioni e i legami che in ogni momento della nostra esistenza intessiamo con chi ci sta accanto per sempre o solo per un breve tratto di vita, Federico Pace ci svela la natura vertiginosa e incerta dei rapporti, entra nel cuore pulsante dei sentimenti che alimentano la nostra quotidianità e danno senso a ciò che siamo. Perché è sempre dall'incontro con l'altro che vengono decisi i nostri destini".