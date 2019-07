Femminicidio a Savona, Toso (PD Albisola): "Ulteriore inasprimento delle pene e investire sulla sicurezza"

"Nonostante i passi in avanti fatti dall'associazionismo, dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine, dagli psicologi e dagli avvocati la lotta al femminicidio ha visto, nella serata di ieri, l'ennesima vittima nella nostra Savona". Spiega il segretario del Pd di Albisola Superiore Andrea Toso.

" Troppe volte chi fa politica come il sottoscritto si ritrova a fare ragionamenti su slogan elettorali come, ad esempio, il famoso "Città più sicure". Ho sempre ritenuto, e ancor oggi di più, quelle parole vuote se non attuate concretamente: dobbiamo impegnarci tutti insieme, indipendentemente da come la si pensi, affinchè la sicurezza sia una cosa reale".

"Non dobbiamo aver paura di batterci per un aumento della spesa pubblica affinché le nostre forze dell'ordine siano in grado di impedire che un sabato sera insieme al karaoke si trasformi in una mattanza. Possiamo continuare a fare tanti convegni e altre nobili iniziative ma il vero modo di risolvere questa piaga è un ulteriore inasprimento delle pene e un serio investimento nella sicurezza. Punto".