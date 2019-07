Plodio, il sindaco Badano ricorda Deborah Ballesio e il suo assassino: "Un duro colpo per il nostro piccolo paese"

"Li ho sposati circa 7-8 anni fa a Plodio, lui non lo conoscevo, Deborah invece era un volto familiare a molte persone del paese. Colpisce come una piccola cittadina come la nostra sia coinvolta, anche se marginalmente, da un atto così tremendo".

Sono cariche di tristezza le parole del sindaco di Plodio Gabriele Badano che ricorda così il giorno delle nozze in Comune tra Deborah Ballesio e il suo assassino, l'ex marito, Domenico "Mimmo" Massari.

"Non avevano chiesto particolari fronzoli, è stata una cerimonia molto sobria. Mi sembra di ricordare che tempo dopo Massari avesse allagato e devastato la casa di Plodio dove la vittima viveva con la madre, che è stata successivamente venduta 2-3 anni dopo" spiega il primo cittadino che ha ricordato anche il rogo del night club di Altare (Leggi QUI).

Deborah Ballesio non viveva più a Plodio da tempo e si era trasferita a Millesimo ma il ricordo è rimasto intatto nella comunità: "E' un femminicidio che colpisce il nostro paese, è molto preoccupante questa cosa, sembrava quasi essere nell'aria. Una persona che dà fuoco a un locale, è colpevole senza dubbio, le è entrato in casa per vendicarsi, fa pensare male questa cosa" conclude Badano.