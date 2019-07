Una domenica ricca di eventi animano la provincia di Savona

Non mancano gli eventi nella provincia di Savona che animeranno la seconda domenica di luglio:

SAVONA: Assonautica Provinciale di Savona, nell'ambito del progetto europeo PORT-5R, annuncia un evento dedicato ai bambini: “A pesca con i bambini – In barca all'insegna dell'ecologia”. Domenica 14 luglio dalle ore 09.30 alle 13.00 presso i pontili di ormeggio Assonautica - ex "Funivie" - Miramare - Lungomare Matteotti.

ALASSIO: sabato 13 luglio doppio appuntamento con la lettura alla Biblioteca Deaglio di Alassio. Si inizia alle ore 18 con "Siddharta Rave", il libro di Federico Audisio Di Somma, medico e scrittore già premio Bancarella nel 2002 con il romanzo "L’uomo che curava con i fiori" e dalla fondazione, nel 2006 stretto collaboratore del "Circolo dei Lettori" di Torino, dove conduce un Gruppo di Lettura rivolto all’editoria indipendente. Alle 21,15 invece,in collaborazione con la Parrocchia di Sant'Ambrogio, Maris Martini Facchini, sorella del Cardiale Martini, racconterà nel suo "L'infanzia di un cardinale - Mio fratello Carlo Maria Martini. Ricordi e immagini di vita famigliare" il Cardinale che pochi hanno potuto conoscere.

ALBISOLA SUPERIORE: Domenica 14 luglio, Terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.15 I Mitici anni ‘60 Concerto a cura di Voice Lab, direzione artistica Anna Napoli, presenta Alessandro Campanile. Tastiere Danilo Cazzulo, chitarra Luigi Pesce, basso Simone Perata, batteria Daniele Crisafulli.

Prosegue fino a martedì 16 luglio a Luceto la sagra della Madonna del Carmine. Stand gastronomici, piatti tipici e musica tutte le sere.

BORGIO VEREZZI: il programma del 53° Festival teatrale di Verezzi prosegue domenica 14 luglio, alle 21.30 in piazza Sant’Agostino, in collaborazione con il Festival di Cervo: in scena "La leggenda del pianista sull’Oceano" liberamente tratto da ‘Novecento’ di A. Baricco. Con Igor Chierici e con l’Atlantic Jazz Band: Lauretta Grechi Galeno, Mario Martini, Emanuele Valente, Gianluca Fiorentino, Matteo Pinna, Renzo Luise Da Fano, Marco Vecchio. Regia Luca Cicolella.

FINALE LIGURE: domenica 14 luglio continua il festival di Comics & Games nello splendido borgo medievale di Finalborgo. Tornano i giochi live, gli stand, gli Artisti, i fumetti, i videogiochi, i concerti e una valanga di ospiti nuovi…torna il Burtcomics.

LOANO: fino a domenica 14 luglio a Loano si terrà la “Sagra del fritto misto di pesce e cundigiun ligure”, organizzata dalla Pro Loco Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La manifestazione, che si svolgerà nei pressi della Casetta dei Lavoratori del Mare sulla passeggiata a mare, è dedicata ad una dei prodotti locali di maggior pregio, il pesce, che sarà preparato nella classica ricetta del fritto misto. Ad accompagnare il piatto sarà il contorno tipico ligure: il cundigiun. Gli stand gastronomici resteranno aperti dalle 18 alle 23. Per informazioni è possibile contattare il numero 333.6208624 o visitare il sito www.prolocoloano.it - domenica 14 luglio sotto i portici di corso Europa, per tutto il giorno, mercatino dell'antiquariato.

OSIGLIA: Non una rivoluzione ma sicuramente un giorno da ricordare il prossimo 14 luglio per gli abitanti e i turisti di Osiglia: per la prima volta dal centro del lago risuonerà la musica dei violoncellisti dell’Ensamble Dodecacellos, diretti dal maestro Andrea Albertini, che si esibiranno sull’acqua – anche per loro una prima assoluta - a partire dalle 18.30 con il concerto “Tra cello e cielo”.

VADO LIGURE: fino a domenica 14 luglio, al Molo 8.44 Shopping Center, cibo di strada da tutto il mondo. Tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 24.00. Entrata Libera e Posti a sedere.

Quest'oggi domenica 14 luglio, nella frazione di Segno a Vado Ligure, la Società Cattolica “Fede e Lavoro” ultimo giorno per la Sagra dei Ravioli. Oltre ai ravioli si potranno gustare altri primi e secondi piatti, accompagnati da buon vino e buona musica con le serate danzanti. Ogni sera dalle ore 21 si balla: venerdì con Melodi band, sabato con Claudio Fiumara, domenica con Armando&Cristina. La sagra ha posti al coperto e all’aperto Dalle 19.00 alle 23.00 apertura degli stand gastronomici Domenica dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 23.00.

VARAZZE: - Domenica 14 Luglio 2019 alle ore 21.30 a Varazze, in piazza Bovani, al secondo incontro con l’autore della terza edizione della rassegna letteraria "Varazze d’Autore", la prestigiosa rassegna letteraria estiva a cura di Mondadori Bookstore, in collaborazione con il Comune, partecipa lo scrittore Federico Pace, che presenterà il suo libro "Scintille". Dialoga con l’autore Mariangela Calcagno, Assessore alla Cultura della Città di Varazze.