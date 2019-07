Omicidio di Deborah Ballesio, "Articolo Uno": "Un crimine ingiustificabile"

" Ieri sera a Savona si é consumato un altro efferato atto di violenza. L'ennesimo femminicidio, per mano di un uomo che aveva il divieto di avvicinarsi alla ex moglie. Un crimine ingiustificabile, reso ancora più grave dal fatto che Deborah aveva denunciato l'ex marito.

Non si può ulteriormente tacere di fronte a queste barbarie che ciclicamente si ripetono nel nostro Paese. Articolo Uno condanna fermamente questo vile atto di violenza e chiede alle altre forze politiche di creare un tavolo comune per discutere di proposte legislative che colmino l'evidente vuoto odierno. Esprimiamo piena e sincera solidarietà alla famiglia di Deborah, stringendola in un abbraccio ideale".