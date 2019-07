Omicidio di Deborah Ballesio, l'assassino: "Mi sono costituito quando ho capito di aver ferito una bambina" (VIDEO)

"Non si tratta di un omicidio passionale ma economico, dice di aver fatto giustizia alla sua persona" ha spiegato l'avvocato d'ufficio Manuela Patetta, confermando ancora di più la tesi che la rabbia di Massari sia scaturita per quei 300mila euro dati all'ex moglie per poter aprire il night club "Follia" ad Altare (poi dato alle fiamme nel 2015, per il quale era stato accusato di stalking e aveva patteggiato la pena di 3 anni e due mesi). E, come ha specificato, non sarebbe l'unica cifra per il quale il suo odio lo avrebbe portato all'omicidio, in quanto all'uscita dal carcere, nel maggio del 2018, si è accorto di non avere più una somma che aveva a disposizione prima dell'arresto. Facendo ricadere la colpa su questa assenza sulla 39enne.