Eco Bonus Auto 2019, come funziona?

Avete deciso di acquistare un'auto nuova? Bene sappiate che questo 2019 è l'anno giusto per fare questo passo. Grazie alla legge di bilancio 2019, a partire dal primo marzo fino al 31 dicembre 2021, entra infatti in vigore l'Eco bonus auto 2019. Il governo ha inserito un emendamento che prevede un bonus per l'acquisto di un'auto nuova ecologica e una tassa, invece, per chi acquista un veicolo più inquinante. Ma cerchiamo di capire meglio cos'è l'eco-bonus auto 2019 e come funziona. Questo incentivo è infatti molto “succulento” per chi ha in programma l'acquisto di una nuova auto, ma bisogna conoscere in quali casi viene erogato e soprattutto i requisiti per ottenerlo, e ce lo spiega il team del ilvalutatore.it/

Eco bonus Auto 2019: cos'è e come ottenerlo

Questo eco-bonus auto 2019 è praticamente uno sconto sul prezzo di acquisto dell'auto nuova a patto che il veicolo acquistato sia immatricolato in Italia e, come abbiamo detto, sia un'auto elettrica, ibrida o basse emissioni di CO2. Lo scopo infatti è quello di incentivare e favorire sempre di più lo sviluppo della mobilità sostenibile. L'eco-bonus 2019 vuole infatti “spingere” le persone ad acquistare veicoli sempre meno inquinanti. L'eco-bonus auto 2019 per chi acquista un auto a bassa emissione di CO2, oppure elettrica o ibrida consiste in una serie di incentivi auto fino a una spesa massima di €50000 che, con l'IVA, arriva a €61000. Per ottenere questo incentivo non è importante la rottamazione del vecchio veicolo, ma in caso di demolizione lo sconto riconosciuto è fino a €6000 per chi acquista una nuova auto elettrica o ibrida e rottama un veicolo della stessa categoria. Invece per chi rottama un veicolo nella stessa categoria e acquista un'auto elettrica o ibrida con emissioni da 21 a 70 g/km l'ecobonus è di €2500.

Requisiti Eco-Bonus 2019: come ottenerlo

Quali sono i requisiti per ottenere l'eco-bonus 2019? Lo “sconto” è riservato soltanto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica entro una massimo di €50000 e potrete usufruire di questo sconto anche se acquisterete un'auto in locazione finanziaria. Tuttavia fate attenzione perché l'eco-bonus auto 2019 non è cumulabile con altri sconti di carattere nazionale.