"I Controvento" in concerto a Cengio

Prosegue incessante il tour estivo dei Controvento che, dopo aver infiammato le piazze del Piemonte, sabato 20 luglio sbarcano a Cengio, in Liguria, presso gli impianti sportivi di via Isole. La Tribute band dei Nomadi salirà sul palco a ranghi completi: Gigi Molino (voce), Claudio Colombo (tastiere), Kevin Nari (chitarra elettrica), Diego Pisarra (basso), Demetra Bertino (violino) ed il giovanissimo talento della batteria Simone Baudino.

L’attesa cresce per un live che, a partire dalle ore 21, promette di essere carico di intensità sonore ed impegno sociale. Non mancherà una cavalcata dei grandi classici che hanno emozionato generazioni di persone: “Io vagabondo”, “Dio è morto”, “Canzone per un’amica”, “Ho difeso il mio amore”, “Crescerai” sono solo un assaggio del ricco repertorio.

Tutte le informazioni sull’evento si possono trovare su Facebook, alla pagina dei Controvento, dove sono postati anche i prossimi impegni: Asigliano Vercellese (25 luglio); Entracque (12 agosto); Bombonina (14 settembre). I fan sono avvisati! (Silvia Gullino).