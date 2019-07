Nuoto giovanile: "Idea Sport ssd" di Albenga fa incetta di medaglie alle finali regionali estive

Prestazioni da assoluti protagonisti degli atleti della società "Idea Sport ssd" di Albenga nelle Finali Regionali Estive, in vasca lunga, della Federazione Italiana Nuoto Liguria che hanno avuto luogo lo scorso week-end presso la piscina "Sciorba" di Genova.

Le finali che hanno visto ai nastri di partenza i nuotatori e nuotatrici delle varie squadre liguri che nelle prove regionali invernali avevano ottenuto i migliori tempi riferiti alle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti, hanno visto la qualificazione di ben 27 atleti della società "Idea Sport ssd" di Albenga, sotto l'attenta e competente guida degli allenatori Renato Marchelli e Matteo Marmentini.

Al termine delle finali regionali più di un'atleta della società ingauna si è laureato campione regionale nelle diverse categorie, altri ancora conosciuto comunque il podio in almeno una gara, facendo incetta di un totale di ben 32 medaglie nelle varie specialità, ma più in particolare 14 ori, 9 argenti e 9 bronzi, andate rispettivamente a Andrea Filadelli protagonista assoluto della manifestazione, dopo i numerosi e importanti successi già conseguiti nel corso della stagione, vedasi i due titoli iridati nazionali conquistati nella 5 e 10 km in acque libere, che ha conquistato medaglie d'oro e quindi titolo di campione regionale nei 1500 stile, 800 stile, 400 stile, 400 misti e 200 misti, oltre ad una medaglia d'argento nei 200 stile per la categoria Juniores Maschi.

Titolo di campione regionale anche per Ruben Cacciamani con le medaglie d'oro conquistate nei 100 e 200 dorso per la categoria Ragazzi anno 2004, Gabriele Mirotta che ha conquistato oro nei 50 e 100 stile libero, nella categoria Ragazzi anno 2005 e Alessandro Cuttaia campione regionale nei 400 misti per la categoria Cadetti, oltre alle medaglie d'argento conquistate nei 100 rana e 200 misti cui si aggiunge il bronzo nei 50 rana.

Giulia D'Alessandro si laurea campionessa regionale con le tre medaglie d'oro conquistate rispettivamente nei 50, 100 e 200 stile libero per la categoria Cadetti Femmine, oltre alla medaglia d'argento conquistata nei 200 misti; titolo di campionessa regionale, per la categoria Cadetti Femmine, anche per CANOVA Martina grazie alla medaglia d'oro conquistata nella specialità dei 200 misti oltre alle medaglie d'argento e di bronzo conquistate rispettivamente nei 400 misti e 50 rana per la categoria Cadetti Femmine.

Piazzamenti di assoluto prestigio con la conquista del titolo di vice-campione regionale per Ludovico Romaniello, argento nelle specialità degli 800 e 400 stile libero oltre ad un bronzo nei 1500 stile libero per la categoria Juniores Maschi, Federico Bosticco, argento nei 50 e 100 stile libero per la categoria ragazzi anno 2005, quindi Anna Filadelli, argento nei 400 misti per la categoria Juniores Femmine oltre ad una medaglia di bronzo conquistata nei 200 misti.

Terzo gradino del podio per Martina Trevia, con le medaglie di bronzo conquistate nei 100 e 200 rana per la categoria Ragazzi Femmine, Martina Guarisco nei 50 stile libero per la categoria Juniores femmine e Daniele Vernaleone nei 200 farfalla per la categoria Ragazzi.

Al totale delle medaglie di metallo si aggiungono le “11 medaglie” cosiddette di «legno» ovvero quarti posti che in alcuni casi non si sono trasformati in podi solo per questione di decimi se non centesimi di secondo. Tali risultati hanno portato la società ingauna alla conquista del quarto posto nella classifica società, prima dell'intero Ponente Ligure, confermandola come la migliore realtà natatoria della Liguria in virtù del rapporto tra il totale dei punti realizzati e presenze gare. Risultato questo preceduto dall'ottimo piazzamento di società garantito al termine delle brillanti prestazioni dei più giovani atleti della società ingauna nelle finali regionali per la categoria Esordienti A svoltesi il precedente week-end sempre a Genova.

Una stagione davvero esaltante e pregna di successi quella dei giovani atleti della società “Idea Sport” di Albenga grazie ad un settore tecnico di assoluta competenza, vera e propria eccellenza nel panorama natatorio regionale, che vede nei tecnici Renato Marchelli e Matteo Marmentini, figure chiave e instancabili nel percorso di formazione sportiva dei giovani atleti che fanno parte della squadra ingauna, basti pensare ai nove atleti qualificati ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione oltre a tutti gli altri importanti successi conseguiti a livello di società nel corso della stagione, non ultimo il secondo posto nel campionato a squadre di Rapallo. Si attendono ora le convocazioni per i Criteria Nazionali Giovanili che avranno luogo al Foro Italico di Roma il prossimo mese di agosto.