Savona, alla torre del Brandale la presentazione del libro di Pier Paolo Cervone "Thaon di Revel il grande ammiraglio"

Nell’ambito degli eventi per celebrare il 95° anniversario dalla fondazione, l’Associazione A Campanassa, in collaborazione con il Comune di Savona, propone, Venerdì 19 luglio 2019 alle ore 20,45 nella Sala dell’Anziania della Torre del Brandale, la presentazione del libro in prima assoluta per Savona, “Thaon di Revel Il Grande Ammiraglio”, ultimo libro di Pier Paolo Cervone, giornalista storico pubblicista e autore di numerosi libri in materia di storia della marina e dei suoi eroi.

Paolo Thaon di Revel è il personaggio che più di altri ha innovato e cambiato la Marina Militare Italiana e la sua vita è stata dedicata al mare, tra l’altro, introducendo nuovi strumenti che hanno mutato lo schema operativo della forza navale, fin dall’inizio del secolo scorso. Il ruolo storico di Thaon di Revel si sostanzia “nel suo spessore umano, nella sua grande onestà morale ed intellettuale” (cit. Prof. Luigi Binelli Mantelli nella Prefazione al libro).

All’evento, saranno anche presenti anche il Prof. Pier Franco Quaglieni e il Prof. Silvio Riolfo Marenco che interverranno in dibattito con l’autore. Grande onore per la città, nell’occasione, sarà la presenza del nipote del Grande Ammiraglio e cioè il Dott. Paolo Thaon di Revel Vandini. I saluti e l’introduzione dell’incontro saranno a cura del presidente de A Campanassa Dante Mirenghi e del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.