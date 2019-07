Regione Liguria, avviso pubblico per percorsi di reimpiego dei lavoratori in cerca di occupazione in carico ai CPI liguri

La Regione Liguria ha approvato l’Avviso pubblico – denominato Progetto “P.A.S.C.AL.” Politiche Attive per lo Sviluppo delle Competenze e del Lavoro – e la relativa modulistica di adesione per la realizzazione di servizi di reimpiego rivolti ai lavoratori in cerca di occupazione in carico ai Centri per l’Impiego liguri. Le risorse economiche destinate all’intervento ammontano complessivamente a 8.000.000 di euro nel biennio 2019 – 2020, di cui 4.000.000 per la prima annualità 2019 e 4.000.000 per la seconda annualità 2020, a valere sul POR FSE 2014 – 2020.

Destinatari dell’Avviso pubblico sono persone che abbiano rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro o alla partecipazione di misure di politica attiva), percettori o non percettori di prestazioni di sostegno al reddito, e che alternativamente soddisfino uno dei seguenti requisiti:

a) non svolgano attività lavorativa sia di tipo dipendente che autonomo;

b) svolgano attività lavorativa in forma subordinata o autonoma ma con un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

Inoltre, i destinatari dell’Avviso al momento dell’adesione al progetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

• essere residenti o domiciliati sul territorio ligure;

• avere un’età superiore a 30 anni (aver compiuto i 30 anni di età);

• non usufruire di altre misure di politica attiva del lavoro nell’ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

All’erogazione di questi servizi possono candidarsi i soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della delibera di Giunta regionale 915/2017 e iscritti nell’apposito Elenco regionale.

Sarà compito del dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego di approvare con successivo atto le disposizioni di applicazione dell’intervento, al fine di definire gli aspetti procedurali di dettaglio.

L’Avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet della Regione Liguria all’indirizzo www.fse.regione.liguria.it – sezione Bandi e Avvisi – e sul portale www.iolavoroliguria.it.