Pietra, open day a Villa Frascaroli per raccontare il lavoro della comunità Villa Livi

Open Day vuol dire confrontarsi con le istituzioni, le associazioni, gli esperti, i cittadini e con chi utilizza i nostri servizi, su quello che stiamo facendo. Dopo 4 anni in cui veniva presentata l’esperienza del centro diurno per minori dai 14 anni, Villa Frascaroli, siamo orgogliosi di raccontare il lavoro di un anno (da giugno 2018) della comunità Villa Livi, l’unica struttura residenziale a gestione diretta per minori attualmente presente nella nostra Regione ed una delle pochissime anche a livello nazionale.

La presenza nel Santa Corona del Centro per i Disturbi dell’alimentazione (che per il 70% segue pazienti minori) insieme al Centro Diurno Villa Frascaroli ed a quello residenziale (6 posti letto) Villa Livi rappresenta il risultato di un impegno progettuale del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ed un’eccellenza della nostra ASL.

La scelta di implementare l’intervento precoce sui minori con problemi psichici ha voluto dire orientare il DSMD su funzioni di cura nuove con problemi clinici ed organizzativi complessi, che hanno richiesto a tutti gli operatori uno sforzo di formazione e di cambiamento .

Da due anni la possibilità di lavorare insieme alla Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza ci ha portati a rivedere e ad aggiornare la clinica e la psicopatologia secondo i bisogni che esprime una nuova utenza (esordi, spettro dell’autismo, ADHD, il vuoto, il panico, il ritiro, il silenzio).

La scelta, che avevamo già provato in progetti di riabilitazione, è stata quella di utilizzare il più possibile risorse esterne di professionisti al di fuori del mondo della psichiatria: si sta concludendo la collaborazione con il fotografo Alessandro Gimelli e si sta per aprire un laboratorio in collaborazione con il prof. Leonida Defilippi, docente all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Molte altre cose abbiamo il desiderio di raccontare: martedì dalle ore 15 in poi a Villa Frascaroli a Pietra Ligure.