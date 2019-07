Varazze, il 16 luglio alla libreria Start laboratorio con gli illustratori Vallarino e Sacco

Martedì 16 luglio 2019 alle ore 21:00, nella libreria per giovani lettori Start di via Rossello n.7 a Varazze, appuntamento con: Che Forma Ragazzi! Laboratorio con gli illustratori Elisa Vallarino e Mauro Sacco.

"Se siete indecisi se partecipare o no, sappiate che noi siamo due disegnatori che non vi insegneranno a disegnare, useremo le matite ed i colori per dare caccia alle forme, per addomesticarle e trasformarle in idee. Avete occhi vispi ed attenti? Vi piace immaginare cose strane ed inusuali? Avete una creatività votata a stupire? Allora siete le persone che stiamo cercando! Non importa quanti anni abbiate, quello che importa è che siate curiosi di assaggiare il piacere della creatività".

Dai 4 anni. Evento gratuito. E' richiesta l'iscrizione.

Elisa Vallarino e Mauro Sacco dal 1998 lavorano per l’editoria, la comunicazione e la pubblicità. Sono stati docenti allo IED di Torino e tra i lavori svolti hanno illustrato il libro “Il Muro” scritto da Carlo Macrì e Carolina Zanotti Edizione NuiNui.

Inoltre, in libreria è possibile ammirare le opere di due artisti, i maestri Giancarlo Gelsomino e Mara del Percio, dedicate a Leonardo da Vinci nell'anniversario della sua morte.

Per info e iscrizioni mail: info@libreriastart.it - tel. 0192217579

Start! Libreria per giovani lettori, Via Rossello, 7 - Varazze