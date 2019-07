Ex Ilva, vertice al Mise con Arcelor Mittal ma ancora nessuna convocazione a Roma per la Sanac di Vado

Ieri al Mise si è svolto l'incontro sulla gestione dell'ex Ilva di Taranto all'Arcelor Mittal alla quale hanno presenziato il vice premier Luigi e Di Maio e dopo la conferma dell'attuale gestore, i sindacati savonesi si fanno sentire facendo presente una mancata convocazione del Ministero dello sviluppo economico per la Sanac di Vado Ligure.

Lo scorso 2 luglio i lavoratori, che sono circa 80 all'interno dell'azienda vadese, sono scesi in strada e sono saliti in comune per chiedere al sindaco Monica Giuliano di richiedere una convocazione a Roma.