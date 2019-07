Il Consorzio di Depurazione delle Acque interviene sulla rete idrica. Stasera lavori straordinari all'acquedotto di Finale Ligure. Interrotta la distribuzione dell'acqua in via Brunenghi.

Cittadini con servizio interrotto da via del Cigno fino a via Manzoni più vie laterali. Dalle 22.00 fino al termine dei lavori previsti per le ore 6 di domani mattina.