Il grande abbraccio di Alassio all'Italvolley femminile: sorrisi ed entusiasmo per il vernissage nel cuore della Città del Muretto (FOTO e VIDEO)

Una conferenza stampa, in una location tanto inedita quanto coinvolgente come il Caffè Pasticceria Balzola, per presentare un evento sportivo di portata internazionale che trasformerà la città di Alassio nella casa della nazionale italiana femminile di volley: il raduno delle azzurre (con ben tre test match contro la Turchia) in vista del torneo preolimpico di Catania e dei campionati europei del prossimo agosto.

Le date da segnare sul calendario sono quelle del 24, 25 e 26 luglio, quando il Palasport "Ravizza" ospiterà le sfide contro la selezione turca. Tre giorni di gare (in programma il 24 luglio alle ore 19, il 25 luglio alle 20.30 e il 26 luglio alle 16.00) che saranno il culmine di un collegiale partito lo scorso 13 luglio con gli allenamenti in terra alassina. Grandi protagoniste le ragazze della nazionale guidate dal commissario tecnico Davide Mazzanti:

La grande passione del pubblico e l'organizzazione perfetta delle strutture messe a disposizione da Alassio all'Italvolley femminile diventano così alleati di livello nella preparazione di impegni importanti come quelli che attendono la squadra guidata dal capitano Cristina Chirichella giunta al vernissage odierno assieme alle compagne Monica De Gennaro, Sarah Fahr, Raphaela Folie e Beatrice Parrocchiale:

La pallavolo mondiale, quindi, torna a essere protagonista ad Alassio, città da sempre “assetata” di sport. Come dimenticare, solo per citare un esempio, il ritiro della nazionale di calcio che vinse i Campionati Mondiali nel 1982? Un precedente davvero speciale rispolverato per l'occasione dall'assessore allo Sport della "Città del Muretto", Roberta Zucchinetti:

A rendere possibile l'organizzazione di un evento così importante la sinergia di alto valore strategico tra Gesco srl, organizzatrice dell’evento, e AssoRistoBar, main sponsor dell’evento. Con circa un centinaio di iscritti tra ristoratori, baristi e professionisti della somministrazione, AssoRistoBar è nata da soli quattro mesi ma con questo evento dimostra come sia già partita col piede giusto. Un appuntamento sportivo di questa portata testimonia le potenzialità di una realtà associativa giovane e fresca, rispettosa della grandezza della Alassio di ieri ma proiettata verso la progettazione della Alassio di domani. Ne abbiamo parlato con il presidente, Carlo Maria Balzola:

Da Alassio con l'obiettivo Tokyo 2020: l'estate di un'Italvolley femminile più ambiziosa che mai parte dal ponente ligure, con l'auspicio che la "Città del Muretto" possa diventare ancora di più un punto di riferimento per la pallavolo tricolore.