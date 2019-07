Questa mattina è stata chiusa al traffico veicolare via Aü Fossu a Savona. La polizia locale ha posizionato il cartello di divieto per consentire alla gru di Vernazza di intervenire sul tetto del palazzo della Banca Popolare di Novara.

Le auto, impossibilitate nel passaggio in una delle arterie principali savonesi, potranno passare per raggiungere piazza Marconi da corso Italia, via Pertinace, piazza Diaz e via Dei Mille.