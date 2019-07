E' stato lanciato l'allarme intorno alle 19.00 per un incendio autovettura a Loano in via dei Gazzi.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che prontamente si sono messi al lavoro per spegnere il rogo.

Al momento non si sanno ancora le cause che hanno portato all'incendio del mezzo. I carabinieri sono giunti sul posto per transennare l'area.