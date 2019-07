Millesimo piange la scomparsa di Carmine "Nino" Santelia, deceduto all'età di 64 anni. Era molto conosciuto in Val Bormida per essere il titolare della pizzeria "Da Nino" situata in piazza Martiri della Libertà.

I funerali si sono tenuti oggi pomeriggio, martedì 16 luglio, nella chiesa parrocchiale "Visitazione di Maria SS" a Millesimo. Santelia lascia la moglie Rita, i figli Federico, Stefano, Laura e Crescenzo e il fratello Erasmo.