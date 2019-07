Occhi al cielo questa sera per l'eclissi parziale di luna: il picco alle 23.30

Occhi al cielo questa sera per l'eclissi di luna parziale. Si potrà iniziare ad ammirare dalle 20.30, ma il picco dell’eclisse è previsto per le 23:30 è terminerà nel giro di un paio d’ore (l’uscita dalla zone di penombra, che sancisce la fine dell’eclissi, si verificherà intorno alle 2).

La parte di Luna piena che sarà oscurato dal cono d’ombra della Terra varierà tra il 55 e il 70%, abbastanza da far sì che il nostro satellite assuma il caratteristico colore rossastro, dovuto al disturbo dell’atmosfera terrestre che devia i raggi solari a causa della rifrazione. L’eclissi di luna avviene per via dell’occultamento di un corpo celeste (la luna appunto) da parte di un altro (la terra).

La luna, quando si viene a trovare in opposizione al Sole, con la Terra in mezzo, finisce nell’ombra proiettata da quest’ultima (eclissi totale) o nella penombra (eclissi parziale), non ricevendo la luce del Sole come di consueto. Il fenomeno dell’eclissi parziale sarà visibile naturalmente ad occhio nudo.