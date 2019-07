Emergenza caldo negli ospedali liguri, Pastorino: "L'assessore Viale abbandona il Consiglio regionale durante la discussione"

"Il comportamento tenuto stamattina dall’assessore Viale ci appare del tutto incomprensibile, immotivato e fondamentalmente sbagliato. A fronte di 4 interrogazioni in discussione, di cui una nostra, l’assessore abbandona il consiglio rifiutandosi di ascoltare le repliche dei consiglieri proponenti". Lo dichiara il capogruppo di Rete a Sinistra/LiberaMente Liguria Gianni Pastorino, commentando la defezione dell’assessore Viale nel corso della discussione sull’emergenza caldo negli ospedali liguri.

"Grave: in 4 anni di legislatura, non si è mai visto che un assessore lasci l’aula mentre si affrontano temi di sua diretta competenza e responsabilità. Sappiamo che nelle prossime ore si svolgerà un incontro istituzionale in Prefettura con Salvini e Toti, cui l’assessore Viale non intende rinunciare per sue questioni politiche".

"Ma, nella circostanza, la visita del ministro è soltanto un pretesto per non ascoltare argomentazioni particolarmente sgradite sull’emergenza caldo negli ospedali liguri. Ci siamo appellati anche ai consiglieri di maggioranza, perché la tenuta democratica nelle istituzioni passa dai comportamenti di tutti" conclude Pastorino.