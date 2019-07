Righello (Pd): "La Regione risolva la questione Aurelia bis con Anas, Comuni e parti sociali"

"Il cantiere per la realizzazione del tratto di Aurelia bis compreso tra Savona ed Albisola Superiore, in particolare la variante Albisola Superiore - Grana-Savona - Letimbro - Corso Ricci è sostanzialmente bloccato e potrebbe rimanere così a tempo indeterminato.Al di là dei procedimenti fallimentari che hanno interessato le imprese appaltatrici (Cmq di Ravenna che insieme alla Itinera del gruppo Gavio che aveva costituito l'associazione temporanea d'impresa, con la Letimbro Scarl che ha portato a termine la galleria del tracciato), la situazione di stallo ha messo a rischio i lavoratori, con le comunità locali che pagano un caro prezzo di polveri e cantieri fermi e un'opera ritenuta dai più strategica per il nodo viario di Savona e le Albisole che è ferma senza tempi certi di sblocco" commenta in una nota Mauro Righello, consigliere regionale del Pd ligure.

"I Comuni interessati, le organizzazioni sindacali, i comitati dei cittadini, hanno provato ad affrontare la questione con ANAS, ma al momento senza esito, vista la complessità della vicenda.Grande assente per sollecitare tempistiche certe per lo sblocco dei cantieri, ancora una volta è la Giunta regionale che, dopo qualche comparsata da tappeti rossi, si è completamente disinteressata alla vicenda, lasciando da soli lavoratori, sindaci e cittadini.È tempo che l'assessore regionale competente, il presidente della Giunta stesso, si attivino come soggetto promotore che affronti insieme ad ANAS la vicenda".

"È troppo facile seguire le vicende in via di risoluzione, occorre affrontare anche quelle che necessitano di una robusta svolta. La data del 15 giugno, indicata come cardine per definire la risoluzione è scaduta e le comunità del savonese interessate hanno bisogno di risposte certe" conclude Mauro Righello, consigliere regionale del Pd ligure.