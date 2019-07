Savona, il vicesindaco Arecco: "Prosegue la raccolta fondi per la statua a Pertini"

"I versamenti potranno essere effettuati presso la Banca Carige, filiale di Via Paleocapa a Savona - prosegue Arecco - Per maggiori informazioni si rimanda ai siti del Comune di Savona della Società Savonese di Storia Patria e dell'Assopertini. La raccolta si concluderà il 10 Agosto prossimo, con l'augurio di poter contare per quella data, su quanto necessario per offrire il giusto tributo ad uno dei Presidenti della Repubblica più amati"