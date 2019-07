Cairo, un libro per raccontare la storia centenaria dell'A.S.D. Cairese

Il Comune di Cairo Montenotte partecipa con un contributo economico alla pubblicazione del libro commemorativo sulla storia della A.S.D. Cairese nel centenario della fondazione.

La giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Lambertini ha deliberato una somma pari a 1.500,00 euro (a parziale copertura delle spese di stampa) all’Associazione “Dottor Franco Guido Rossi” Onlus. Come noto, nell'anno corrente, l'A.S.D. Cairese festeggia i 100 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1919 per la passione di alcuni entusiasti giovani affascinati dal football. Da allora, con alterne vicende, il sodalizio sportivo ha rappresentato con i propri successi, motivo di orgoglio per la Città di Cairo Montenotte e per tutti i suoi cittadini. Nello stesso tempo, è stato strumento di promozione per la città e il suo territorio, contribuendo a renderli conosciuti ed ammirati ben oltre i confini regionali.

La giunta comunale ha valutato positivamente l’iniziativa dell’Associazione “Dottor Franco Guido Rossi” Onlus di Cairo Montenotte di promuovere la stampa di un libro commemorativo sulla storia della Cairese. Il volume ricostruirà il percorso della società sportiva nel suo divenire da un “sogno” di pochi appassionati del nuovo sport proveniente dall’Inghilterra, al rappresentare una consolidata realtà sportiva, riconosciuta e rispettata dagli avversari, attraverso i risultati conseguiti nei diversi campionati ai quali ha preso parte e i tanti protagonisti, calciatori e dirigenti, che in cento anni hanno contribuito alla sua storia.

Fondata nel 1919 e affiliata alla F.I.G.C. dal 1941, la Cairese si rese protagonista di una fantastica scalata nella prima parte degli anni 80. Tra il 1981 e il 1985, con tre campionati vinti in cinque anni, passo dal campionato di Prima Categoria alla Serie C2.

Nel 1986 da segnalare l'unica presenza della Cairese nella schedina Totocalcio. Era il concorso 38 del 23 marzo 1986. La partita Cairese-Entella finita in pareggio (2-2).