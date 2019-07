Celle, rimangono solo due le sagre di paese: salta quella dei Ferrari. L'ex sindaco Zunino: "Problema legato al volontariato"

Sul tema è intervenuto su Facebook l'ex sindaco di Celle Renato Zunino: "Ho sentito che la sagra di S. Lorenzo ai Ferrari non ci sarà, spero non sia vero. A Celle sino al 2012 vi erano cinque appuntamenti molto apprezzati da residenti e turisti, due a Sanda tra fine Giugno e inizio luglio, Pecorile a Luglio e ad Agosto prima I Ferrari e poi Avis con il pesce Azzurro. Dopo erano rimasti tre in quanto le due sagre a Sanda non si fanno piu' dal 2013 e ora rischiano di restare solo due. Perche?".

"Secondo me i motivi sono quelli legati alla sicurezza che sono giustamente diventati sempre più stringenti e costosi. Il secondo motivo forse il principale è quello legato al volontariato e in modo particolare in due settori la organizzazione che per alcuni inizia molto tempo prima della festa e finisce molto dopo e che per anni ha visto la presenza della stesse persone che nel frattempo invecchiano. La seconda riguarda la cucina ove gli addetti con capacità hanno tutti una certa età e gli anni passano. Peccato erano serate dove si stava al fresco, si mangiava bene e si ballava" continua l'ex primo cittadino.