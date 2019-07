Vertenza Piaggio Aero e Laerh, Pasa (Cgil): "Notizia importante la firma dei contratti del settore motoristico"

"Molto importante la notizia poche ore fa della firma dei contratti per quanto riguarda il settore motoristico, ottimo lavoro del Commissario Nicastro che in pochi mesi è riuscito a portare a casa un finanziamento e delle attività fondamentali per dare continuità ad un settore strategico di Piaggio. Ora è necessario che in tempi brevi si concluda l'iter per la sottoscrizione degli accordi che riguardano l'altro settore strategico - i velivoli.