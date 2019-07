Cantiere irregolare a Cairo Montenotte: denunciate due persone

I carabinieri della Stazione di Cairo Montenotte supportati da personale del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Savona, hanno deferito in stato di libertà, in concorso tra loro, R.D. 35enne originario di Napoli ma residente in provincia di Monza Brianza e titolare di un'azienda di costruzioni milanese, esecutrice dei lavori di ristrutturazione di un immobile sito in via Brigate Partigiane, e J.H. 43enne di origine cinese, residente a Cairo Montenotte e titolare di una ditta commerciale committente i lavori, per i reati di mancata redazione del piano operativo di sicurezza e omessa valutazione dei rischi di cantiere.

Nel corso del controllo sono state identificate tutte le maestranze presenti e tra queste sono stati individuati due operai, uno di origine cinese e l'altro di origine pakistana, risultati regolari sul territorio italiano, ma privi di un regolare contratto di lavoro. Motivo per il quale, alle due ditte sono state elevate sanzioni amministrative per una somma di oltre 7.000,00 €.

L’attività di cantiere è stata sospesa sino alla totale messa in sicurezza e regolarizzazione delle attività lavorativa.