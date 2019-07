Cercano di entrare in una casa a Dego: ladri scoperti fuggono in moto

Secondo quanto riferito, due individui con addosso un abbigliamento da motociclista (con tanto di casco integrale) avrebbero tentato di introdursi in un'abitazione: le loro intenzioni sono state però fermate sul nascere dalla padrona di casa accortasi di quanto stava accadendo. A quel punto, i due sono immediatamente fuggiti in sella alla loro moto facendo perdere le tracce.

Allarme furti a Dego, in particolare in località Piano, dove è stato sventato un tentativo di effrazione.

In casi come quello sopra citato la raccomandazione da tenere presente è sempre la medesima: nel dubbio o al minimo sospetto, non esitare a chiamare le forze dell'ordine.