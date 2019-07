Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa di Albino Cazzola, il partigiano "Gandi"

Pietra Ligure in lutto per la scomparsa di uno degli ultimi protagonisti della lotta partigiana rimasti in vita. Se n'è andato infatti, all'età di 98 anni, Albino Cazzola: nome di battaglia "Gandi".

Il 7 dicembre 2016, presso l'Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo, aveva ricevuto dal Ministero della Difesa una delle "Medaglie della Liberazione", giusto riconoscimento per tutti coloro che combatterono la guerra partigiana. Una guerra che per "Gandi" iniziò l'8 settembre 1943 quando, non appena venuto a conoscenza della firma dell'armistizio con gli anglo-americani, non tornò a casa preferendo darsi alla macchia per mettersi a disposizione di chi si volle opporre alle truppe nazifasciste.