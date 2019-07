Vandalismo e persecuzioni contro i condomini: signora benestante di Alassio ai domiciliari (FOTO)

Atti vandalici e atteggiamenti persecutori da parte della donna (benestante e senza apparenti problemi psicologici) nei confronti dei condomini della propria abitazione, con cadenza quasi quotidiana da gennaio, hanno così portato al provvedimento messo in atto quest'oggi. Circa trenta denunce per danneggiamenti (all'arredo urbano, al verde pubblico o alle vetrine dei commercianti) effettuate nella "Città del Muretto" hanno di fatto avviato le indagini inizialmente verso ignoti: le immagini delle varie telecamere poste in giro per la città, però, hanno presto smascherato un'unica persona. La stessa che si è rivelata protagonista di atti vandalici anche all'interno delle aree comuni del proprio condominio.