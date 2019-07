Albisola, la leggenda del blues & del rock grazie al concerto dei Groove Monkey

Un viaggio musicale nella storia del Blues & del Rock nella suggestiva location del Palco sul mare di Albisola sabato 20 luglio alle 21:30.

Un concerto che andrà a ripercorrere l'epopea di un contesto storico musicale irripetibile che si sviluppò tra gli anni 50 e 70, che partendo dagli USA si sviluppo in tutto il resto del mondo. Si parla del Blues & del Rock, due generi musicali strettamente legati ed interconessi, di cui il Blues sembra fare la parte del "padre saggio" mentre il Rock, del "figlio ribelle".

La serata sarà scandita da un viaggio musicale che accompagnerà il pubblico in quei luoghi in quelle atmosfere e in quei suoni che così tanto hanno donato a questi due generi musicali. A proporci questo spettacolo musicale sarà il noto power trio savonese dei Groove Monkey, una band che ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi nell'arco della carriera.

Tra i brani più noti della serata, verranno eseguiti anche quelli degli artisti che hanno scritto la storia di questo genere, si andrà dal granitico Texas Blues di Stevie Ray Vaughan, all'impulsivo e psicadelico Blues/Rock di Jimi Hendrix, alle blues nero di Albert King, alle ballate folck/blues di John Mayer, Kenny Wayne Shepherde e molti altri.

Si arriverà anche in Italia con gli artisti nostrani che maggiormente hanno saputo raccogliere l'influenza di questa corrente musicale, soprattuto nei primi periodi della loro vita artistica, tra questi vi saranno il grandissimo Lucio Battisti, Eugenio Finardi e molti altri.

Ad esporre i migliori «guitar hero» di sempre sarà il chitarrista savonese Matteo Garbarini, anche voce del gruppo. Al basso Fabio Oliva, alla batteria il maestro Filippo Piluso a chiudere il cerchio dei Groove Monkey.