Carcare, convegno sull'efficientamento energetico con la presenza del presidente nazionale del GSE Francesco Vetrò

La Val Bormida per la precisione il Comune di Carcare, per un giorno, sarà capitale del Nord Ovest Italiano in occasione del convegno tematico dedicato all’efficientamento energetico che, vedrà tra i maggiori attori organizzativi il GSE con la partecipazione del suo Presidente Nazionale Francesco Vetrò. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) è interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale sono attribuiti numerosi incarichi di natura pubblicistica nel settore energetico.

Quella di Venerdì 19 Luglio 2019, sarà una giornata di formazione sul cosiddetto "conto termico", al fine di fornire strumenti utili a dare un ulteriore impulso all'opera di ricostruzione dei nostri territori, ponendosi inoltre come obiettivo quello di informare puntualmente gli amministratori comunali, in particolare i tecnici, delle possibilità di finanziamento e incentivi, che il GSE mette a disposizione per questo tipo di attività. Sarà un importante momento di approfondimento per rendere più chiare, e conseguentemente più efficaci, le procedure istruttorie di richiesta di accesso ai cofinanziamenti.

Presente anche la Regione Liguria nella persona dell’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, i rappresentanti dell’ENEA Fabio Zanghirella, e della Cassa Depositi e Prestiti Christian Virgili. Collaborano preziosamente al seminario tematico gli ordini dei Geometri, degli Architetti, degli Ingegneri della provincia di Savona, l’evento avrà diritto all’emanazione dei crediti formativi per i tecnici e professionisti che interverranno.

“Aprire i confini del nostro Comune ad appuntamenti di natura tematica è una prerogativa della nostra identità culturale, se gli stessi sono dedicati agli aggiornamenti in materia di sviluppo economico e di pianificazione di quello sostenibile legato alle energie, non potevamo rispondere negativamente. Sarà un’opportunità di approfondimento anche per tecnici e professionisti privati e dipendenti degli enti pubblici”, afferma il sindaco di Carcare Christian De Vecchi, che insieme al senatore Paolo Ripamonti è tra i motori propositivi dell’iniziativa.