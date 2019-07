"Isacco, il figlio imperfetto": il testo di don Marmorini sarà presentato a Finalmarina

L’Associazione Culturale “Vita Nova” e la Consulta del Volontariato di Finale Ligure presentano, lunedì 22 luglio alle ore 20:45 nella Sala Gallesio di via Tommaso Pertica a Finalmarina (di fronte al Palazzo Comunale) il libro di don Gianni Marmorini dal titolo “Isacco, il figlio imperfetto”, edito da Claudiana nella collana Piccola Biblioteca Teologica.

Scrive Massimo Grilli nella sua prefazione: “Isacco sono io, sei tu, siamo tutti noi, perché Isacco è una metafora del limite e del suo aldilà, che assomma in sé sofferenza, paradosso e accoglienza”.

Gianni Marmorini è il Parroco di Papiano di Stia, nel Casentino, in provincia di Arezzo: non vogliamo in questo articolo svelare troppo del contenuto del libro, perché merita di essere letto. Ci limiteremo a fare intuire che don Gianni pone sul tavolo nuove ipotesi che potrebbero portare a una drastica rilettura della ben nota vicenda biblica di Abramo e Isacco.

Sulla base di molteplici considerazioni, nel corso della presentazione del libro si affronteranno tematiche attuali ieri come oggi, dall’accettazione del sé e dell’altro alla capacità di avvicinarsi alla diversità e alla sofferenza, in una serata dal grande valore morale, culturale, spirituale.