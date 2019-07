Toirano: musica classica nella suggestiva borgata di Barescione

Per la rassegna "Æstae in ciassa" (Estate in Piazza), venerdì 19 luglio concerto all'aperto per quartetto d'archi.

L'appuntamento è alle ore 21 nella suggestiva Piazza San Rocco in Borgata Barescione. L'evento è a ingresso libero ed è organizzato dal Comune di Toirano in collaborazione con la Parrocchia di San Martino Vescovo.

Si esibirà la formazione costituita da Alessandro Graziano (violino), Daria Anufrieva (violino), Simona Merlano (viola) e Milena Punzi (violoncello).

Il Comune e la Parrocchia vogliono esprimere parole di gratitudine per gli sponsor Conad (Toirano), Ecogrid (Calizzano), Impresa Calderalo (Toirano), pizzeria "Il Portico" (Toirano), Bar-Tavola Calda "Sciuscià e Sciurbì" (Toirano) e tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato alla buona riuscita della serata.