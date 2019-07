"Varazze è lirica" inaugura con "La mamma in concerto”

Con il titolo “Solo per te la mia canzone vola”, va in scena venerdì 19 luglio, ore 21, nello storico Oratorio S. Giuseppe e SS Trinità di piazza del Duomo, la inaugurazione della dodicesima edizione del Festival “Varazze è Lirica”, clou delle attività culturali estive della città ligure. Lo spettacolo inaugurale, scritto e presentato dal musicologo Daniele Rubboli, è dedicato alla “mamma” protagonista di opere, operette e canzoni.

Il programma spazierà così da titoli come “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi e “Cavalleria rusticana” di Mascagni, all’”Ave Maria di Schubert e a “Comme facette mammeta” di Gambardella e Capaldo, passando anche da “Porgy and Bess” di Gerswyn e tantissimi altri esempi musicali in una affascinante antologia di presenze materne.

Per l’occasione il cast artistico sarà di grande prestigio con il celebre mezzosoprano di Milano Elena Serra, il tenore di Viareggio Simone Mugnaini che torna a Varazze dopo i recenti successi negli USA, e il giovane soprano coreano Kim Heejung vincitrice del Premio Ettore Campogalliani alla ultima edizione del prestigioso concorso di Mantova.

Come sempre, ad accompagnarli al pianoforte, sarà l’ottimo Massimo De Stefano noto anche come “il pianista dei due oceani” per la sua ormai annosa attività sulle più lussuose navi da crociera. Sia De Stefano che Rubboli saranno nuovamente a Varazze il 16 agosto, protagonisti come sempre della nuova edizione del Premio Francesco Cilea Città di Varazze che quest’anno sarà assegnato al bravo tenore lirico Alberto Cupido. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.