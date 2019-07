Savona, l'assessore Zunato: "Più possibilità per i giovani con gli ITS"

"La campagna, dedicata al 'saper fare' voluta dall'Assessore Regionale Ilaria Cavo e finanziata dal Fondo Sociale Europeo consentirà di valorizzare percorsi di specializzazione, per diplomati, che siano coerenti con le richieste del mercato del lavoro della nostra regione, che vede l'84% degli specializzati agli ITS inserirsi subito - prosegue l'assessore Zunato - Ricordo che in Liguria esistono quattro fondazioni ITS: l'Accademia Italiana della Marina Mercantile a Genova - con sedi distaccate a Lavagna ed Arenzano - ;ITS per l'efficienza energetica a Savona; ITS Tecnologie Avanzate dell'Informazione e della Comunicazione - ICT a Genova; ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy a La Spezia. Questi istituti avvieranno 10 nuovi corsi dedicati a settori in grande sviluppo e quindi con forte richiesta lavorativa:dalle professioni di bordo allo sviluppo software, dalla certificazione energetica, alla progettazione,ecc. Sarà quindi fondamentale la partecipazione alla 24ma edizione del salone orientamenti dedicata al "Saper fare" che si terrà al Porto Antico di Genova da martedì 12 a giovedì 14 novembre prossimo".