Il Gaslini accoglie la piccola Tafida Raqeed, ricoverata in condizioni gravissime al Royal London Hospital

La direzione dell’ospedale pediatrico IRCCS Giannina Gaslini di Genova informa di aver ricevuto a fine giugno 2019 la richiesta di una "second opinion" da parte della famiglia della piccola Tafida Raqeed, al fine di accertare le condizioni cliniche della loro bambina di 5 anni, ricoverata in terapia intensiva pediatrica al Royal London Hospital di Londra, ed alla quale era stata proposta una sospensione delle cure intensive, atteggiamento non condiviso dai genitori.

I documenti evidenziano l’estrema gravità delle condizioni cliniche, in linea con quanto indicato dai medici inglesi, e il fatto che in Italia non si opera una sospensione delle cure, se non in caso di "morte cerebrale", quadro diverso da quello di Tafida.