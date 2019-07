Andora: sinergia fra bagni marini, esercizi commerciali e Comune per lo spettacolo pirotecnico

Spettacolo Pirotecnico, visibile da tutto il litorale di Andora, grazie a ben quattro punti di lancio, sabato 20 luglio, alle ore 22.30, ad Andora. Un evento offerto dall’Associazione Bagni Marini di Andora che quest’anno può contare anche sul sostegno economico di 12 esercizi commerciali, in gran parte della passeggiata a mare. Cinque bar, due strutture ricettive, una pizzeria e quattro gelaterie che hanno aderito al progetto che viene realizzato anche in coorganizzazione con il Comune di Andora che coadiuva l’Associazione nell’espletamento delle pratiche burocratiche e per la logistica.

Si è creato intorno all’evento un pool pubblico-privato che in futuro vorrebbe ampliare l’offerta di intrattenimento.

“Accanto alla collaudata coorganizzazione con il Comune di Andora, è nata una sinergia con i pubblici esercizi che vuol mettere le basi per l’avvio di progetti anche più articolati dedicati all’intrattenimento turistico che facciamo percepire Andora come una località accogliente– ha spiegato il Presidente dell’Associazione Bagni Marini, Massimo Galleano – Da qualche anno a questa parte, organizziamo uno show pirotecnico visibile da entrambe le passeggiate a mare con l’obiettivo di valorizzare tutto il litorale. Siamo contenti che l’intento sia stato apprezzato e tanti esercizi pubblici abbiano aderito alla proposta. Un obiettivo che vorremmo raggiungere, magari con ulteriori inserimenti, è quello di poter offrire, già dal prossimo anno, un doppio spettacolo pirotecnico, sia a luglio che ad agosto, come ci hanno chiesto molti turisti a quali dedichiamo lo show proprio per ringraziargli di scegliere Andora per le loro vacanze. Si è creato il clima giusto per lavorare insieme nell’ambito della collaborazione già avviata con l’Amministrazione che ha semplificato l’espletamento delle procedure burocratiche e ci aiuta concretamente mettendo a disposizione le aree pubbliche ”.

Il progetto dei Bagni Marini e degli esercizi pubblici si inserisce perfettamente nel solco dell’azione avviata, già da molti anni, dall’Amministrazione Comunale Demichelis per aiutare le Associazioni che vogliono realizzare eventi di intrattenimento e che ha visto l’Assessore alle Associazioni, Patrizia Lanfredi, creare lo Sportello delle Associazioni.

“In coordinamento con gli Uffici comunali – spiega l’Assessore Lanfredi – lo Sportello coadiuva nell’espletamento delle pratiche per l’ottenimento deivari permessi necessari, aiutando nella compilazione delle pratiche amministrative e dando appoggio logistico a quanti vogliano creare eventi culturali, sportivi o turistici. Le nostre Associazioni sono molto vitali e creative, ma in passato erano giustamente spaventate perché erano lasciate sole davanti a tutte le incombenze burocratiche”.

Lo spettacolo di fuochi d’artificio sarà visibile da tutto il litorale grazie a due punti di lancio a levante, dal molto Thor Heyerdahl da dove verranno sparati i fuochi alti. A ponente, saranno lanciati quelli sul mare.

Per l’occasione, gli stabilimenti balneari terranno aperti bar e chioschi. Chi sarà sulla passeggiata a Ponente potrà vedere agevolmente tutto lo show.

Gli esercizi pubblici che hanno aderito sono all’appello dell’Associazione Bagni Marini sono : Bar Tentazioni, Bar Barravento, Bar Single Fin, Bar Birò, Hotel Moresco, Residence Il Poggio, Pizzeria Botafogo, Ginteca al mare, Gelateria Isola Allegra, Gelateria Big Ben Ice, Gelateria Era Glaciale e Gelateria Morizio.

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà rinviato al 21 luglio.