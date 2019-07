Apm Terminals, nuovo corso per “operatori portuali”: in arrivo nuove assunzioni

È gratuito e rivolto a disoccupati il nuovo bando di Is.For.Coop e Regione Liguria, nell’ambito del progetto “Welcome on board – Formarsi per competere”. Un corso che formerà 20 Operatori portuali che lavoreranno sugli straddle carriers, ovvero le cosiddette “gru a cavaliere” che si trovano già nel cantiere di Vado Ligure e saranno utilizzate per la movimentazione dei contenitori. Al termine della formazione, APM Terminals Vado Ligure garantisce l’assunzione di almeno il 30% di coloro che avranno ultimato con successo il percorso.

Per candidarsi c’è tempo fino al 31 agosto. La domanda si può ritirare presso la sede di Is.for.coop, in via Baracca 1r a Savona, o scaricare dal sito www.isforcoop.it o dal sito www.alfaliguria.it.



Al bando potranno candidarsi disoccupati fino a 29 anni di età non ancora compiuti al momento dell’iscrizione, residenti in Liguria e in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o una qualifica triennale. Il corso avrà una durata di 240 ore, di cui 70 di stage in azienda. Potrà candidarsi anche chi aveva partecipato a precedenti selezioni.

Le selezioni dei candidati si terranno nella prima metà di settembre, la partenza effettiva del corso è prevista nella seconda metà dello stesso mese, con chiusura a fine novembre. I nuovi operatori formati saranno perciò pronti a novembre, in tempo per l’apertura del terminal di Vado Ligure prevista per il 12.12.19.



Lo sportello Is.For.Coop sarà chiuso per ferie dal 12 al 23 agosto.